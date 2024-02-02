У Повітряних силах прокоментували нічну атаку безпілотників

На жаль, не обійшлося без влучань.

Нічна атака дронами нічим не відрізнялась від попередніх. Ті ж самі місця пусків – Приморсько-Ахтарськ, Чауда. Працювали й інші ворожі цілі.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Не слід лякатися

По Україні було випущено 24 безпілотники. Летіли вони передусім по східних областях – Херсонська, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська область. Так, Повітряними силами та іншими підрозділами Сил оборони знешкоджено 11 ворожих БПЛА.

"Крім того, ще 7 ворожих безпілотників можна теж додавати до активу, які не долетіли до своїх цілей і були локаційно втрачені. Тому маємо цифру 18. Прохання не лякатися, хто каже, що мало хтось десь збиває. Вогневими засобами знищено саме 11. На жаль, є і влучання в Кривому Розі, в Дніпропетровській області", – констатував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, останнім часом під час атак агресорка Росія застосовує невелику кількість безпілотників Shahed. Втім, це не означає, що окупанти відчувають брак іранських дронів-камікадзе.

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