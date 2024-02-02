Наступ на Донбас: у РФ розчаровані провалами армії та невдалими атаками 

Російські блогери, що підтримують війну проти України, почали висловлювати розчарування з приводу тривалих тактичних помилок ЗС РФ. Вони також критикують командування.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

"Російські мілблогери продовжували висловлювати розчарування щодо постійних тактичних помилок російських військ під час наступальних операцій на заході Донецької області. Кілька російських мілблогерів 31 січня та 1 лютого критикували російське військове командування за те, що воно не врахувало "фактор безпілотників" під час планування тактичних нападів у відповідь на відео, опубліковане 30 січня, на якому українські сили завдають ударів по колоні російської техніки та танків", - йдеться у звіті аналітиків.

Ще один мілблогер зазначив, що українські мінні поля перегороджують російські маршрути, але стверджував, що російське військове командування повинне припинити атакувати механізованими колонами через постійні великі втрати техніки. Крім того, він розкритикував російське командування за те, що воно не врахувало дії українських безпілотників і не оснастило російську бронетехніку системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії українським безпілотникам.

"В останні місяці російське військове командування активно піддало цензурі деяких російських мілблогерів за критику військових, яка, ймовірно, заохочувала та посилювала самоцензуру серед інших російських мілблогерів", - вважають аналітики.

За даними аналітиків, російські війська в Україні довели здатність успішно засвоювати уроки та адаптуватися під час ведення оборонних операцій і продемонстрували обмежену наступальну адаптацію на окремих ділянках фронту.

Раніше Генштаб повідомив, що Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 387 060 своїх військових, зокрема понад 800 – за останню добу.

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