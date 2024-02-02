Скільки окупантів полягло на фронті за добу: Генштаб назвав цифру

Втрати росіян перетнули нову позначку.
Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 387 060 своїх військових, зокрема понад 800 – за останню добу.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Крім того, за даними української сторони, станом на ранок 2 лютого Росія зазнала таких втрат:
- особового складу ‒ близько 387 060 (+830) осіб
- танків ‒ 6331 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 11792 (+19)
- артилерійських систем – 9274 (+46)
- РСЗВ – 978 (+2)
- засоби ППО ‒ 663
- літаків – 332
- гелікоптерів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5)
- крилаті ракети ‒ 1847
- кораблі /катери ‒ 24 (+1)
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49)
- спеціальна техніка ‒ 1470 (+8)
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.
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