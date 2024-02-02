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Скільки окупантів полягло на фронті за добу: Генштаб назвав цифру

Скільки окупантів полягло на фронті за добу: Генштаб назвав цифру

Окупанти зазнають втрат / Фото: Associated Press

Втрати росіян перетнули нову позначку.

Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 387 060 своїх військових, зокрема понад 800 – за останню добу.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Крім того, за даними української сторони, станом на ранок 2 лютого Росія зазнала таких втрат:

  • особового складу ‒ близько 387 060 (+830) осіб  
  • танків ‒ 6331 (+9) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 11792 (+19) 
  • артилерійських систем – 9274 (+46) 
  • РСЗВ – 978 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 663 
  • літаків – 332 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7146 (+5)
  • крилаті ракети ‒ 1847 
  • кораблі /катери ‒ 24 (+1) 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49) 
  • спеціальна техніка ‒ 1470 (+8)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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