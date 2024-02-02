Скільки окупантів полягло на фронті за добу: Генштаб назвав цифру

Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 387 060 своїх військових, зокрема понад 800 – за останню добу.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Крім того, за даними української сторони, станом на ранок 2 лютого Росія зазнала таких втрат:

особового складу ‒ близько 387 060 (+830) осіб

танків ‒ 6331 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 11792 (+19)

артилерійських систем – 9274 (+46)

РСЗВ – 978 (+2)

засоби ППО ‒ 663

літаків – 332

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5)

крилаті ракети ‒ 1847

кораблі /катери ‒ 24 (+1)

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49)

спеціальна техніка ‒ 1470 (+8)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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