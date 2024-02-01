Гороскоп на 2 лютого для всіх знаків зодіаку: день доленосних рішень

День сприятливий для ухвалення важливих – можна сказати, доленосних – рішень.

Можна аналізувати свою діяльність – як професійну, так і особисту, – і робити з неї важливі висновки, які дозволять у майбутньому повторити досягнення та уникнути помилок. Бажано також складати плани на найближче майбутнє, до здійснення яких необхідно братися вже найближчого понеділка.

Овен

Даючи поради комусь із близьких, спирайтеся виключно на власний досвід – слова "так вчинила в такій ситуації моя подруга" навряд чи допоможуть.

Телець

Небажано поспішати із втіленням у життя ідей, які сьогодні спали вам на думку – дайте їм "відлежатися" хоча б до початку наступного тижня, і лише потім беріться до роботи.

Близнята

Будь-які питання – як професійні, так і господарсько-побутові – необхідно вирішувати поступово. Зваливши все до купи, ви, найімовірніше, не встигнете завершити жодне з них.

Рак

Плануючи на цей день важливі справи, намагайтеся впоратися з ними в першій половині дня, а другу присвятіть відпочинку – нехай це буде початком вихідних: для вечора п'ятниці таке дозвілля цілком логічне.

Лев

Значно частину часу бажано присвятити підтягуванню "хвостів" – як у професійному, так і в побутовому плані: не поставивши крапки над "і", не можна буде рухатися вперед.

Діва

Якщо людина, яка вас образила, зрозуміла свою помилку і хоче вибачитися, не варто позбавляти її такого шансу, особливо якщо в тій сварці хоча б трохи, але винні були і ви.

Терези

Не нав'язуйте іншим людям ні свою увагу, ні свою допомогу: можливо, вони вважають, що повинні впоратися з усім самотужки, навіщо заважати їм у цій благородній – у буквальному значенні слова – справі.

Скорпіон

Сприятливий час для операцій з нерухомістю: за проданий цього дня будинок або квартиру дадуть вкрай вигідну ціну, а ось придбати нове житло можна буде значно нижче ринкової вартості.

Стрілець

Складаючи плани на найближчий час, дозвольте собі трохи помріяти: неймовірно, але факт – пункти, які ви при цьому вважаєте найфантастичнішими, збудуться в першу чергу.

Козоріг

Перспективна ідея, яка – ніби десь з висоти – осяє вас у цей час, варта того, щоб гарно над нею подумати, а з понеділка і почати втілювати її в життя.

Водолій

Не варто розпочинати важливі професійні проєкти – досягти успіху наприкінці робочого тижня однаково не вдасться, тому краще навести лад у справах, якими ви займаєтеся.

Риби

Якщо у вас є досвід, яким можна поділитися, треба обов'язково це зробити: присвятіть сьогоднішній день складаннюя навчального плану, тоді вже в понеділок можна буде розпочати викладання.

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