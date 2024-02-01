Россияне стали применять меньше дронов для атак: что это значит

В последнее время в ходе атаки агрессорка Россия применяет небольшое количество беспилотников Shahed. Впрочем, это не значит, что оккупанты испытывают нехватку иранских дронов-камикадзе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это абсолютно ни о чем не говорит, это однозначно. Нельзя утверждать, что не хватает (БлЛА – Ред.). Как может не хватать, если в сентябре было 500, затем снова сотни каждого месяца применяют", — заметил он.

В качестве примера Игнат вспомнил новогоднюю ночь, когда армия РФ выпустила около 90 дронов-камикадзе по Украине. Тогда большинство из них сбили силы ПВО. В ночь на 1 февраля оккупанты запустили только четыре беспилотника.

"Иногда даже бывает, что один-два применяют ночью так, чтобы проверить нашу способность, и запускают их в качестве разведывательной мишени для того, чтобы увидеть, как мы будем реагировать на ту или иную угрозу", — добавил Игнат.

Напомним, ночью 1 февраля во время атаки РФ беспилотниками по Украине враг выпустил всего четыре БПЛА типа "Shahed-136/131". Два из них были уничтожены в Харьковской области. Еще два – атаковали регион.

В то время как ночью против 31 января оккупанты атаковали Украину 20 дронами. Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей

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