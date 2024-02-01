Ночная атака беспилотниками по Украине: где работала ПВО

Ночью, 1 февраля, российские оккупанты снова атаковали украинские города.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Этой ночью враг применил четыре ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Два из них уничтожены в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Ночью воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников. В ряде областей звучала воздушная тревога.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг атаковал Кременчуг второй вечер подряд! Игнат о ситуации

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