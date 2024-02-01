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Украине снова угрожают вражеские беспилотники

Украине снова угрожают вражеские беспилотники

Беспилотники продолжают угрожать Украине / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 1 февраля 2024 года Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

В частности, сообщалось о:

  • БпЛА в направлении Павлограда с юга!

  • "Шахеды" на Днепропетровщине двигаются на Харьковщину!

  • "Шахеды" на Харьковщине двигаются на Полтавщину!

В соответствующих областях была объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и беспилотниках.

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