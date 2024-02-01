Украине снова угрожают вражеские беспилотники

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 1 февраля 2024 года Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников.
Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.
В частности, сообщалось о:
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БпЛА в направлении Павлограда с юга!
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"Шахеды" на Днепропетровщине двигаются на Харьковщину!
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"Шахеды" на Харьковщине двигаются на Полтавщину!
В соответствующих областях была объявлена воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и беспилотниках.
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