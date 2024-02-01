Україні знову загрожують ворожі безпілотники

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 1 лютого 2024 року Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
Зокрема, повідомлялося про:
-
БпЛА у напрямку Павлограда з півдня!
-
"Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Харківщину!
-
"Шахеди" на Харківщині рухаються на Полтавщину!
У відповідних областях була оголошена повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники.
Читайте також: