Україні знову загрожують ворожі безпілотники

У ніч проти 1 лютого 2024 року Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, повідомлялося про:

БпЛА у напрямку Павлограда з півдня!

"Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Харківщину!

"Шахеди" на Харківщині рухаються на Полтавщину!

У відповідних областях була оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

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Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники.

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