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Україні знову загрожують ворожі безпілотники

Україні знову загрожують ворожі безпілотники

Безпілотники продовжують загрожувати Україні / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 1 лютого 2024 року Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників. 

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, повідомлялося про:

  • БпЛА у напрямку Павлограда з півдня!

  • "Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Харківщину!

  • "Шахеди" на Харківщині рухаються на Полтавщину!

У відповідних областях була оголошена повітряна тривога. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники

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