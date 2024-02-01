Нічна атака безпілотниками по Україні: де працювала ППО

Ворог випустили чотири ударних дрони.
Вночі проти 1 лютого російські окупанти знову атакували українські міста.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"Цієї ночі ворог застосував чотири ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Два з них знищено на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Вночі Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників. У низці областей лунала повітряна тривога.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог атакував Кременчук другий вечір поспіль! Ігнат про ситуацію
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