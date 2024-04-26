Байден розповів, коли США надішлють зброю до України

Зброя від США скоро почне надходити до України.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що військова допомога для України, яка була нещодавно оголошена, вирушить вже цього тижня.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

Президент США заявив, що він отримав законопроєкт про фінансування підтримки України 24 квітня та підписав його того ж дня.

"Цього тижня ми відправляємо зброю та обладнання в Україну, оскільки вона захищається від російських ударів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США сподіваються, що постачання ракет ATACMS Україні змінить думку Берліна щодо Taurus.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні заявили, що постійно контактують з Україною щодо потреб в озброєнні.

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