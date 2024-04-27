В Краснодарском крае после атаки беспилотников мощно пылает НПЗ (видео)

В российском Северске, что в районе Краснодарского края РФ, ночью произошел мощный взрыв на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Сообщается, что на завод была совершена атака дронов, после чего загорелся пожар.

В свою очередь местные власти заявили, что ночью средства РЭБ "подавили" десяти беспилотников в трех районах Краснодарского края.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны СБУ поразили НПЗ в Смоленской области РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за отсутствия ПВО россияне начали устанавливать противодроновые сетки вокруг своих НПЗ.

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