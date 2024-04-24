"Большой огонь горит": дроны атаковали НПЗ в нескольких областях России (видео)

В Минобороны РФ утверждают о перехвате и сбитии восьми БПЛА над территориями четырех областей.

Беспилотники в ночь на 24 апреля атаковали НПЗ в Смоленской области, в Воронеже, а также тракторный завод в Липецкой области. В результате дронового налета вспыхнули яркие пожары.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев и вынуждены были подтвердить власти.

Россияне заявили, что беспилотники атаковали объекты топливной промышленности в Смоленской области и Воронеже. Местные жители слышали звуки взрывов в районе нефтебазы возле села Раздорово, в 20 км от Смоленска.

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После атак в Смоленской области горит нефтебаза, а в Воронеже – НПЗ. Очевидцы запечатлели на видео яркое пламя от мощных пожаров на нефтяных объектах, а также зарево в небе и дым.

"Вот здесь дрончик прилетел, и не один. Было два взрыва. Большой огонь горит", – говорит на видео один из очевидцев.

"Утро начинается не с кофе", – комментирует пожар на НПЗ автор другого видео.

Также дроны атаковали Липецкий тракторный завод, среди прочего изготавливающий шасси для военной техники. Местные власти утверждают о сбитии БПЛА, хотя местные жители сообщают о многочисленных взрывах в промышленной зоне Липецка. Степень повреждений предприятия пока неизвестна.

Дроновую атаку подтвердил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он сообщил о возгорании на топливно-энергетических объектах в двух районах области. Пострадавших нет.

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В Минобороны России заявили, что ПВО якобы уничтожила и перехватила 8 беспилотников: 3 – над территорией Курской области; 2 – над территорией Белгородской области; 2 – над территорией Воронежской области и 1 – над территорией Смоленской области.

БПЛА атаковали ряд областей России: горят НПЗ – видео

Напомним, в ночь на 20 апреля ряд регионов РФ подвергся атаке беспилотников. Оккупанты заявляли о "перехвате 50 дронов". Тогда в Смоленской области "прилетело" по объекту топливно-энергетического комплекса.

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