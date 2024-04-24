"Великий вогонь горить": дрони атакували НПЗ в кількох областях Росії (відео)

В Міноборони РФ стверджують про перехоплення і збиття восьми БПЛА над територіями чотирьох областей.

Безпілотники в ніч проти 24 квітня атакували НПЗ у Смоленській області, у Воронежі, а також тракторний завод у Липецькій області. Внаслідок дронового нальоту спалахнули яскраві пожежі.

Про це повідомили російські телеграм-канали з посиланням на очевидців та змушена була підтвердити влада.

Росіяни заявили, що безпілотники атакували об'єкти паливної промисловості у Смоленській області та у Воронежі. Місцеві жителі чули звуки вибухів у районі нафтобази біля села Раздорово, що за 20 км від Смоленська.

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Після атак у Смоленській області горить нафтобаза, а у Воронежі – НПЗ. Очевидці зняли на відео яскраве полум’я від потужних пожеж на нафтових об’єктах, а також заграву в небі та дим.

"Ось тут дрончик прилетів, і не один. Було два вибухи. Великий вогонь горить", – каже на відео один з очевидців.

"Ранок починається не з кави", – коментує пожежу на НПЗ автор іншого відео.

Також дрони атакували Липецький тракторний завод, який серед іншого виготовляє шасі для військової техніки. Місцева влада стверджує про збиття БПЛА, хоча місцеві жителі повідомляють про численні вибухи у промисловій зоні Липецька. Ступінь пошкоджень підприємства наразі невідомий.

Дронову атаку підтвердив губернатор Смоленської області Василь Анохін. Він повідомив про займання на паливо-енергетичних об'єктах у двох районах області. Постраждалих немає.

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В Міноборони Росії заявили, що ППО начебто знищила та перехопила 8 безпілотників: 3 – над територією Курської області; 2 – над територією Бєлгородської області; 2 – над територією Воронезької області та 1 – над територією Смоленської області.

БПЛА атакували низку областей Росії: горять НПЗ – відео

Нагадаємо, в ніч проти 20 квітня низка регіонів РФ зазнала атаки безпілотників. Окупанти заявляли про "перехоплення 50 дронів". Тоді у Смоленській області "прилетіло" по об'єкту паливно-енергетичного комплексу.

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