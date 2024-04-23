Чи забороняють США бити по НПЗ в Росії: Маркарова відповіла

У РФ не припиняються удари по НПЗ.

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що не отримувала жодних повідомлень від Вашингтона із забороною для Києва бити по нафтопереробних заводах у Росії власною зброєю.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Не було офіційно заяв Сполучених Штатів щодо того, що ми не можемо це робити", – заявила вона, відповідаючи на запитання щодо слів глави Пентагону Ллойда Остіна.

Водночас вона згадала про давнє обмеження про використання американської зброї за межами України.

"Водночас, ще раз офіційно, як посол, кажу вам, що жодного разу через мене не було передано ніяких обмежень щодо того, що ми робимо безпосередньо власною зброєю", – наголосила Маркарова.

Додамо, удари українських безпілотників по нафтових об’єктах Росії продовжують завдавати шкоди виробництву її найбільшого експорту. Ці атаки можуть призвести до втрати 10% потужностей нафтопереробки в другому кварталі цього року.

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