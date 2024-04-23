У Харкові сталися вибухи

У вівторок, 23 квітня, у Харкові під час повітряної тривоги сталися вибухи. В Харківській області від 12:31 лунають сирени.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та влада міста.

"У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні", - наголосив мера Ігор Терехов.

Своєю чергою, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про обстріл армії РФ: "Харків та Харківський район: будьте обережні! Окупанти завдають ударів".

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" інформував про загрозу застосування КАБів окупантами та просив мешканців перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, раніше у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Повітряні сили інформували про ракету в напрямку обласного центру.

Крім того, сьогодні під час повітряної тривоги у Запоріжжі також сталися вибухи.

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