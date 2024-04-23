В Харькове произошли взрывы

Во вторник, 23 апреля, в Харькове во время воздушной тревоги произошли взрывы. В Харьковской области с 12:31 раздаются сирены.

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы и власти города.

"В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны", — подчеркнул мэр Игорь Терехов.

В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обстреле армии РФ: "Харьков и Харьковский район: будьте осторожны! Оккупанты наносят удары".

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" информировал об угрозе применения КАБов оккупантами и просил жителей находиться в укрытиях.

Как сообщалось, ранее в Днепре прогремела серия мощных взрывов. Воздушные силы информировали о ракете в направлении областного центра.

Кроме того, сегодня во время воздушной тревоги в Запорожье также произошли взрывы.

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