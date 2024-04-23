Ночная атака беспилотников: Евлаш рассказал о новой тактике россиян

В ночь на вторник, 23 апреля, российская армия атаковала Украину беспилотниками "Shahed-131/136", используя несколько новую тактику.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "Шахеда" с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ними", — сообщил представитель ПС.

По его словам, во время обстрела БПЛА военные страны-агрессоры пытались разведывать применение украинских мобильных огневых групп.

"Пока мы еще не получили помощь от США, враг будет пытаться интенсифицировать обстрелы разными методами, как сегодня с помощью дронов. Мы видели несколько новую тактику", — подчеркнул Евлаш.

Напомним, этой ночью Россия нанесла удары дронами и ракетами по Украине. В частности, захватчики выпустили 16 беспилотников "Shahed-131/136" и две баллистические ракеты "Искандер-М".

В частности, оккупаты атаковали дронами южные области. Под прицелом неприятеля была промышленная и припортовая инфраструктура региона. На юге "приземлили" 11 "Шахедов".

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