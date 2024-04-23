Взрывы в Киеве, Одессе и атака на Харьков: телебашня сложилась пополам

Россия хочет сделать Харьков непригодным для жизни и запугать людей! Именно такую логику в атаках врага видит Зеленский.

Харьков, Киев и Одесса! Ночью враг снова атаковал ракетами и дронами Украину! В столице работала ПВО, а в Одессе враг повредил десятки жилых домов. Но больше всего от атак снова страдает Харьков. В ночь на 23 апреля на город летели дроны, а накануне рашисты разрушили важный инфраструктурный объект и самое высокое сооружение – телебашню. Но это не столько удивляет, сколько реакция в Сети. Среди якобы "патриотов" Украины нашлись те, кто цинично радуется уничтожению башни.

О ситуации в Киеве и Одессе, а также о том, как Харьков приходит в себя от страшных "прилетов", чем рашистам удалось попасть в башню и о чем может свидетельствовать этот удар – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

Россияне ударили по телебашне в Харькове

Эта новость подняла на уши всю Украину! 22 апреля среди бела дня рашисты нанесли очередной удар по самому центру Харькова. Но цель выбрали необычную – ракета попала прямо в харьковскую телебашню. Очевидцы успели снять, как с объекта инфраструктуры с огромной высоты падает шпиль.

Также читайте Ракетный удар по телебашне в Харькове: в ВСУ рассказали детали

Харьковская телебашня – самое высокое сооружение города. Ее высота – около 240 м, так что зрелище было страшным. Позже в Сети появились первые кадры последствий падения шпиля. Сама же башня теперь стоит словно обезглавленная.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы в Киеве и Одессе и атака на Харьков: телебашня сложилась пополам!

Ракетная атака на Харьков

Как стало известно позже, в харьковскую телебашню влетела ракета Х-59. К счастью никто из людей не пострадал, ведь все технические работники находились в укрытиях. Из-за разрушения башни в городе отсутствует телевизионный сигнал. Работают всего несколько радиостанций.

"В настоящее время временно отсутствует трансляция телевизионного сигнала, продолжаются работы по возобновлению вещания. В то же время трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается. На время ремонтных работ жители Харькова и области, оставшиеся без цифрового телевидения, могут получать информацию из эфира местных радиостанций, пользоваться кабельным или онлайн-телевидением или получать сигнал ТВ через спутниковые приемники", – сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Россия хочет сделать Харьков непригодным для жизни и запугать людей! Именно такую логику в коварных атаках врага видит президент Владимир Зеленский. В своем вечернем обращении он сообщил, что поговорил об атаке с президентом США Джо Байденом.

Последствия ракетного удара по телебашне в Харькове 22 апреля / Фото: Олег Синєгубов

Телебашню хотели уничтожить еще в 2022 году

Стоит сказать, что эта атака на харьковскую телебашню – далеко не первая. Еще 6 марта 2022 года рашисты ударили по ней, сбросив на сооружение аж восемь авиабомб ФАБ-500.

Тогда башня выдержала, хотя и испытала разрушения. А вот российский летчик, залетевший в небо над Харьковом, получил по заслуге – самолет сбили, а его самого схватили и приговорили к 12 годам заключения за бомбежку гражданских и нарушение других обычаев войны, сообщали в СБУ.

Пока ситуация с коммуникациями в городе сложная, но стабильная. Украинцы без проблем найдут альтернативные способы узнать новости, например через многочисленные соцсети.

Читайте главные новости дня:

Реакция Сети на удар по Харькову

Но такой позорной реакции на обстрел Харькова нельзя было и ждать. Особенно от "своих" же.

"Сообщают, что проклятые враги в Харькове повредили самое святое — телебашню, которая транслировала телемарафон. Ужос! И что теперь мудрому народу делать? Откуда узнавать правду???" – написал в Facebook Александр Дедюхин.

И вот это говорит не кто-небудь, а священник Православной церкви Украины, а по совместительству блогер и депутат Полтавского городского совета. Дедюхин баллотировался в горсовет от партии "Европейская солидарность", откуда его в 2021 году исключили из-за сексизма. Священника обвинили в сексизме из-за оскорбительного поста в Facebook на тему абортов.

Скандальный священник ПЦУ Александр Дедюхин / Фото: Александр Дедюхин facebook

В Сети нашлись и более сознательные люди, которых не радует, которые не радуются из-за уничтожения украинской критической инфраструктуры и не сеют распри внутри украинского общества. К счастью, таких большинство.

Атака по Киеву и Одессе

Бил враг по Харькову и в ночь на 23 апреля. Как сообщили в Воздушных силах, на город летела ракета из Белгорода. Под ударом находились также Одесса и Киев.

"В ночь на 23 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской обл. — рф. и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым) и Курской обл. – рф", – сообщили в Воздушных силах.

Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы. Этой ночью защитниками неба сбиты 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях, добавили в ВС.

Разрушение в Одессе в результате атаки дронами 23 апреля/Фото: Телеграм-канал главы ОВА Олега Кипера

Больше всего досталось Одессе. В результате вражеской атаки там снова страдают гражданские и их дома. Больше информации сообщили в мэрии:

"В результате вражеской атаки в нашем городе снова поврежден жилой дом, пострадали гражданские люди. По предварительным данным, это 14 квартир, около 34 человек. Из них 7 человек пострадали. В настоящее время развернут одесский городской оперативный штаб, работает Департамент муниципальной варты, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальные предприятия. Оказываем помощь жителям города пострадавшим и на восстановление пострадавших домов, которых достаточно большое количество, по восстановлению окон и дверей".

Читайте также: