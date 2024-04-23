В Днепре прозвучала серия мощных взрывов

Во вторник, 23 апреля, в Днепре были слышны звуки взрывов. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога в 12:43.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — проинформировало медиа.

Первые взрывы в городе прогремели около 12:36. Менее чем через 20 мин в городе снова было громко. Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Днепра.

Местные власти взрывы пока не прокомментировали. Впрочем, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях.

"Вся информация – только из официальных источников. Ничего не снимаем и не выставляем", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Запорожье также произошли взрывы. Тревога в области продолжается с 12:31.

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