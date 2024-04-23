Куди зник Путін: майор ЗСУ здивував прогнозом

За останні два тижні від російського президента Володимира Путіна не видно і сліду. Його раптове зникнення може бути причиною підготовки до інавгурації.

Таку думку висловив боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець 24 каналу.

Офіційна інавгурація російського диктатора має відбутися 7 травня. За словами Березовця, після терактів Кремль дуже побоюється будь-яких публічних виходів Путіна.

"Кремль небезпідставно побоюється та ховає Путіна до його інавгурації", – зауважив боєць ЗСУ.

Також, на його думку, той Путін, який брав участь у польотах на російських винищувачах, міг бути одним із його численних дублерів.

Березовець розповів, що російський диктатор має проблеми зі здоров’ям через свій вік. Є ймовірність, що його могли зараз покласти у лікарню, щоб "підлатати".

"Він хоче з'явитись 7 травня сам, без дублерів, адже це день його "тріумфу". З'явитись красивим, жвавим перед росіянами, щоб вселити в них віру в його сили", – додав боєць ЗСУ.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заборонив російському диктатору-президенту Володимиру Путіну посилатися на німецького філософа Іммануїла Канта.

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