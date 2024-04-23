Шольц заборонив диктатору Путіну цитувати Канта: деталі

Канцлер наголошу, що Кант став для "фюрера" РФ одним із "улюблених філософів".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заборонив російському диктатору-президенту Володимиру Путіну посилатися на німецького філософа Іммануїла Канта. Мовляв, його дії "фюрера" суперечать усім основним твердженням" мислителя.

Про Шольц заявив на церемонії відкриття я ювілейного року з нагоди 300-річчя Канта, повідомляє DW.

"Путін не має жодного права посилатися на Канта…Проте, режим Путіна, як і раніше, прихильний привласненню Канта та його робіт практично за будь-яку ціну", - наголосив канцлер ФРН.

У своїй промові "Роздуми про трактат німецького філософа Канта "До вічного миру" Шольц зауважив на тому, що Кант став для Путіна одним із "улюблених філософів". Що більше - філософ став фактично "брендом Калінінграда".

На думку Шольца, ідеї Канта про права людини і людську гідність, а також думки про війну і мир, не можуть поєднуватися з тим, що практикує кремлівський "фюрер" і в РФ, і напавши на Україну. За його словами, "у путінській автократії гідність і автономію особистості щодня зневажають ногами і присікають у зародку - за допомогою цензури, цифрової дезінформації та стеження".

"Той, на кого напали, має право боронитися. Справжній мир завжди виходить за межі простого припинення вогню та відстрочення бойових дій", - завив канцлер.

Росія не має права присвоювати собі Канта, заявляє Шольц. Адже війна росіян проти України суперечить усім основним твердженням філософа.

"Руйнування, які завдає Росія Україні, говорять про бажання знищення, масштаби якого мало хто міг собі уявити у 21 столітті. Кант писав про те, що жодна держава не має права втручатися насильницьким шляхом у справи іншої країни", - каже Олаф Шольц.

Нагадаємо, раніше губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов назвав винуватцем війни в Україні німецького філософа Іммануїла Канта, який народився в Кенігсбергу (теперішній Калінінград) на початку 18 століття.

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