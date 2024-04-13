Шольц зробив заяву про переговори з Путіним

Повернення до переговорів з диктатором-президентом агресорки Росії Володимиром Путіним можливе. Втім, станеться це лише тоді, коли Кремль зрозуміє, що треба вивести війська з України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Tageszeitung.

За його словами, сенс знову розмовляти з Путіним буде, "коли настане час".

"У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська", - наголосив Шольц.

Німецький канцлер наголошує, що не виключає подальших дискусій з Путіним у майбутньому. Втім, зараз "російська війна говорить проти цього". До слова, востаннє політики спілкувалися у грудні 2022-го.

Нагадаємо, раніше Шольц розповів, коли Путін захоче припинити війну проти України. З його слів, станеться це тільки тоді, коли "фюрер" зрозуміє, що не може її виграти.

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