Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шольц сделал заявление о переговорах с Путиным

Шольц сделал заявление о переговорах с Путиным

Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

В последний раз политики общались перед началом большой войны в Украине.

Возвращение к переговорам с диктатором-президентом агрессора России Владимиром Путиным возможно. Впрочем, произойдет только тогда, когда Кремль поймет, что нужно вывести войска из Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Tageszeitung.

По его словам, смысл снова разговаривать с Путиным будет, "когда придет время".

"В любом случае, если Россия поймет, что диктуемого мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска", – подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер отмечает, что не исключает дальнейших дискуссий с Путиным в будущем. Впрочем, сейчас "российская война говорит против этого". К слову, последний раз политики общались в декабре 2022-го.

Напомним, ранее Шольц рассказал, когда Путин захочет прекратить войну против Украины. По его словам, произойдет это только тогда, когда фюрер поймет, что не может ее выиграть.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация