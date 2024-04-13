Шольц сделал заявление о переговорах с Путиным

В последний раз политики общались перед началом большой войны в Украине.

Возвращение к переговорам с диктатором-президентом агрессора России Владимиром Путиным возможно. Впрочем, произойдет только тогда, когда Кремль поймет, что нужно вывести войска из Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Tageszeitung.

По его словам, смысл снова разговаривать с Путиным будет, "когда придет время".

"В любом случае, если Россия поймет, что диктуемого мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска", – подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер отмечает, что не исключает дальнейших дискуссий с Путиным в будущем. Впрочем, сейчас "российская война говорит против этого". К слову, последний раз политики общались в декабре 2022-го.

Напомним, ранее Шольц рассказал, когда Путин захочет прекратить войну против Украины. По его словам, произойдет это только тогда, когда фюрер поймет, что не может ее выиграть.

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