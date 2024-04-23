Шольц запретил диктатору Путину цитировать Канта: детали

Канцлер подчеркну, что Кант стал для "фюрера" РФ одним из "любимых философов".

Канцлер Германии Олаф Шольц запретил российскому диктатору-президенту Владимиру Путину ссылаться на немецкого философа Иммануила Канта. Мол, его действия "фюрера" противоречат всем основным утверждениям мыслителя.

О Шольце заявил на церемонии открытия я юбилейного года по случаю 300-летия Канта, сообщает DW.

"Путин не имеет никакого права ссылаться на Канта… Однако, режим Путина по-прежнему привержен присвоению Канта и его работ практически любой ценой", — подчеркнул канцлер ФРГ.

В своей речи "Размышления о трактате немецкого философа Канта "К вечному миру" Шольц отметил, что Кант стал для Путина одним из "любимых философов". Что больше — философ стал фактически "калининградским брендом".

По мнению Шольца, идеи Канта о правах человека и человеческом достоинстве, а также мнения о войне и мире, не могут сочетаться с тем, что практикует кремлевский "фюрер" и в РФ, и напав на Украину. По его словам, "в путинской автократии достоинство и автономию личности ежедневно презирают ногами и пресекают в зародыше — посредством цензуры, цифровой дезинформации и слежки".

"Тот, на кого напали, имеет право защищаться. Настоящий мир всегда выходит за рамки простого прекращения огня и отсрочки боевых действий", — заявил канцлер.

Россия не вправе присваивать себе Канта, заявляет Шольц. Ведь война россиян против Украины противоречит всем основным утверждениям философа.

"Разрушения, которые наносит Россия Украине, говорят о желании уничтожения, масштабы которого мало кто мог себе представить в 21 веке. Кант писал о том, что ни одно государство не имеет права вмешиваться насильственным путем в дела другой страны", — говорит Олаф Шольц.

Напомним, ранее губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов назвал виновником войны в Украине немецкого философа Иммануила Канта, родившегося в Кенигсберге (нынешний Калининград) в начале 18 века.

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