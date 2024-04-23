Байден дал обещание Зеленскому относительно помощи Украине

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "быстро будет действовать", для того чтобы направить Украине новую военную помощь, принятую Палатой представителей.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что Байден пообещал "значительную" поддержку Киеву, включая усиление ПВО. В частности, обещание прозвучало после того, как российские нападения разрушили телебашню в Харькове.

Байден также сказал, что у его администрации "постоянное обязательство поддерживать Украину, когда она защищает свою свободу от российской агрессии".

В то же время Зеленский предупредил, что Россия, вероятно, будет стремиться добиться большого успеха на поле боя накануне 9 мая.

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Он предположил, что Москва может попытаться захватить город Часов Яр в Донецкой области.

О тяжелой ситуации заявил и руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. Он признал, что увлечение россиянами Авдеевки было для окупантов "значительным успехом". Но он сказал, что хотя ситуация на поле боя может ухудшиться в ближайшие недели для Украины, это не будет "катастрофическим"

" Армагеддона не будет", — добавил он.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине почти на 61 млрд долларов.

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