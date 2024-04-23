Зарплаты военных: как изменятся выплаты с 1 мая

Для военных, находящихся на передовой 30 дней, была введена дополнительная доплата.

Зарплаты военным Вооруженных сил Украины в мае 2024 года не изменятся. Однако бойцам, находящимся на передовой 30 дней, с 1 апреля ввели дополнительную доплату в размере 70 тысяч гривен.

Об этом пишет OBOZ.UA.

"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как рассказали в Сухопутных войсках ВСУ, размер денежных выплат командира бригады Сухопутных войск составляет 50 173 грн (без дополнительного вознаграждения), размер зарплаты стрелка – 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения).

Стрелец в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу чуть более 40 тыс. гривен, а если непосредственно был вовлечен в боевые действия – 113 тыс. гривен.

Зарплата военного состоит из денежного довольствия, которое военные получают в соответствии со своей должностью, и денежного вознаграждения, установленного по инициативе президента на период военного положения.

Напомним, консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста (документ).

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