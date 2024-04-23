Зарплати військових: як зміняться виплати від 1 травня

Для військових, які перебуває на передовій 30 днів, ввели додаткову доплату.

Зарплати військовим Збройних сил України у травні 2024 року не зміняться. Проте бійцям, які перебувають на передовій 30 днів, від 1 квітня ввели додаткову доплату в розмірі 70 тисяч гривень.

Про це пише OBOZ.UA.

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як розповіли у Сухопутних військах ЗСУ, розмір грошових виплат командира бригади Сухопутних військ становить 50 173 грн (без додаткової винагороди), розмір зарплати стрільця – 20 586 грн (без додаткової винагороди).

Стрілець у Сухопутних військах отримував минулого року у тилу трохи більше 40 тис. гривень, а якщо безпосередньо був залучений до бойових дій – 113 тис. гривень.

Зарплата військового складається з грошового забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, та грошової винагороди, яку встановлено за ініціативи президента на період воєнного стану.

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