Кремль усилил атаки на Харьков: аналитики назвали цель России

В РФ нет сил для захвата города, считают в ISW.

Россия усилила удары и информационные операции против Харькова. Кремль стремится уничтожить город, чтобы убедить его жителей убегали и переместить миллионы людей внутри страны.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты РФ используют ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны и повышенную напряженность в стране в ожидании военной помощи из США.

"Кремлевские рупоры хватаются за беспокойство по поводу предстоящей наступательной операции России против города Харьков, чтобы провести вероятную скоординированную информационную операцию с целью создать негабаритную панику среди украинцев", — подчеркнули американские специалисты.

Аналитики ISW оценивают, что вероятность успешного наземного наступления России против Харькова очень низкая, "если Украина быстро получит возобновление военной помощи США".

Отмечается, что украинские официальные лица ранее обсуждали возможность того, что войска страны-агрессорки могут приступить к наземной операции против Харькова позже этим летом. Впрочем, в ISW отмечают, что россиянам не хватит сил, необходимых для захвата города, пока украинские военные будут обеспечены всем необходимым.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал версии – зачем россияне терроризируют Днепр и Харьков. Он отмечает, что Харьков имеет расстояние от границы с Россией чуть более 20 км – это проблема обстрелов. Поэтому они могут быть более частыми, более массированными.

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