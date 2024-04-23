Байден дав обіцянку Зеленському щодо допомоги Україні

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що "швидко діятиме", для того щоб надіслати Україні нову військову допомогу ухвалену Палатою представників.

Про це пише BBC.

Зазначається, що Байден пообіцяв "значну" підтримку Києву, включаючи посилення ППО. Зокрема, обіцянка прозвучала після того, як російські напади зруйнували телевежу в Харкові.

Байден також сказав, що його адміністрація має "постійне зобов’язання підтримувати Україну, коли вона захищає свою свободу від російської агресії".

Водночас Зеленський попередив, що, Росія, ймовірно, прагнутиме досягти великого успіху на полі бою напередодні 9 травня.

Також читайте Кремль посилив атаки на Харків: аналітики назвали мету Росії

Він припустив, що Москва може спробувати захопити місто Часів Яр у Донецькій області.

Про важку ситуцію заявив і керівник української розвідки Кирило Буданов. Він визнав, що захоплення росіянами Авдіївки було для окупантів "значним успіхом". Але він сказав, що хоча ситуація на полі бою може погіршитися найближчими тижнями для України, це не буде "катастрофічним"

"Армагеддону не буде", - додав він.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів.

Читайте також: