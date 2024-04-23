Окупанти атакували дронами південні області: куди цілився ворог

Вночі проти вівторка, 23 квітня, російські війська атакували південні регіони України безпілотниками "Shahed-131/136". Ворог спрямував декілька хвиль ударних БпЛА.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону", - наголосили в ОК.

Зазначається, що в операційній зоні Сил оборони півдня вдалось збити 11 безпілотників: сім - в Одеській області та чотири - у Миколаївській.

В Одесі падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору. Також пошкоджено крамниці та об'єкти інфраструктури. Внаслідок російської атаки постраждалих дев'ять людей, з яких четверо - це діти.

Крім того, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що вночі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони сталося падіння уламків збитого Shahed. Було пошкоджено інфраструктуру. Сталось займання торговельного павільйону. Пожежу оперативно ліквідували.

Також відомо про одного потерпілого чоловіка внаслідок падіння збитого БплА в Очакові. Йому надається вся необхідна медична допомога

Як повідомлялося, вночі 23 квітня Росія завдала ударів дронами і ракетами. Окупанти вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області та 16 дронами - з Чауди і Курської області.

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