Как скоро в Украину поступит военная помощь США: в Пентагоне назвали термины

В Пентагоне "делают все возможное, чтобы как можно скорее доставить" оружие в Украину.

После подписания законопроекта о предоставлении Украине военной помощи Минобороны США доставят вооружение через несколько дней.

Об этом сообщил во вторник, 23 апреля, спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время пресс-конференции.

"Мы ожидаем, что сможем доставить помощь в течение нескольких дней. Вы знаете, конечно, и я отмечу это, сказав, что мне сейчас нечего объявить с точки зрения того, как может выглядеть эта помощь. Понимаете, сначала нужно иметь закон. Но зависимо от того, какова эта помощь — и, как вы видели в прошлом, мы оказываем разнообразную помощь — вы знаете, предвидя это, мы делаем все возможное, чтобы быть в состоянии обеспечить дополнительную безопасность помощи Украине как можно скорее", — подчеркнул Райдер.

Он отметил, что в Пентагоне "делают все возможное, чтобы как можно скорее доставить" оружие в Украину.

"Мы сделаем все возможное, чтобы продвигаться дальше, задействовать мощную сеть логистики, задействовать отношения, которые мы построили с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы быстро доставить помощь туда", — уверен Райдер.

Напомним, по мнению полковника запаса ВСУ, военного эксперта Петра Черника, ВСУ после получения помощи от США могут начать наступательные действия.

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