"Ювентус" проиграл "Лацио", но вышел в финал Кубка Италии (видео)

Поражение в ответном матче не помешало туринцам продолжить борьбу в турнире.

"Ювентус" на выезде уступил "Лацио" в ответном поединке полуфинала Кубка Италии. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 2:1 .

В первом матче туринский гранд на домашней арене разобрался с "орлами" (2:0), поэтому перед подопечными Игоря Тудора стояла задача наверстать упущенное.

На старте игры римлянам удалось забить – Валентин Кастельянос нанес точный удар на 12-й минуте.

Сразу после перерыва "Лацио" отличился во второй раз и сравнял счет в двухматчевой дуэли – Кастельянос на 48-й минуте оформил дубль. В обоих случаях аргентинскому форварду ассистировал Луис Альберто.

Однако завоевать путевку в финал римскому клубу не удалось. На 83-й минуте "Ювентус" отыграл один мяч, который в итоге стал решающим – Аркадиуш Милик забил после передачи Тимоти Веа.

Обзор матча "Лацио" – "Ювентус"

Таким образом, "Старая синьора" вышла в финал Кубка Италии. В решающем матче турнира команда Массимильяно Аллегри сыграет с победителем пары "Фиорентина" – "Аталанта". Первый поединок закончился домашней победой "фиалок" со счетом 1:0, ответная игра состоится в среду, 24 апреля.

Финальный матч Кубка Италии запланирован на 15 мая.

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