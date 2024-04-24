День ангела 24 апреля: кого и как поздравлять с именинами

24 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 24 апреля
24 апреля 2024 поздравьте с именинами Валентина, Иннокентия, Леонтия, Луку, Николая, Алексея, Савву, Сергея, Фому, Елизавету.
Валентин – латинское имя, означающее "сильный". В детстве нерешителен и несколько робок. Во взрослом возрасте становится положительным, добрым и невероятно подвижным.
Иннокентий — имя пришло к нам из Византии и переводится как "невинный". В детстве мальчик замкнут и покладист. Во взрослом возрасте становится хорошим семьянином.
Леонтий — древнегреческое имя, означающее "львиный". От детства отличается волевым характером. Во взрослом возрасте становится упорным и упорным.
Лука имеет греческие корни и означает "родом из Лукании". В детстве растет самостоятельным и умным мальчиком. Во взрослом возрасте коммуникабельный и веселый.
Николай — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель народов". Как правило, растет спокойным мальчиком. Во взрослом возрасте может похвастаться выдержкой.
Алексей — происходит от древнегреческого имени, означающего "оберегаю". Еще в раннем детстве у мальчика отличаются черты настоящего защитника. Во взрослом возрасте становится отличным собеседником.
Савва — с арамейского языка переводится как "старец". В детстве мальчик добродушен и спокоен. Во взрослом возрасте становится заботливым и преданным мужчиной.
Сергей — имеет латинское происхождение и означает "знатный". В детстве уязвимый мальчик, которого легко обидеть. Во взрослом возрасте становится уравновешенным и спокойным, умеющим за себя постоять.
Фома — на украинский язык можно перевести как "близнец". В детстве у мальчика прекрасное чувство юмора и любит мастерить. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, не стремится к лидерству.
Елизавета — древнееврейское имя, которое означает "что почитает Бога". В детстве это очень активная и непоседливая девочка. Во взрослом возрасте любит привлекать к себе внимание.
День ангела 24 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах
Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
***
Ты верь в жизнь и будь по себе.
Пусть время летит себе, а ты,
Как солнце ранней весной,
Цветы лучи золотые.
И пусть в глазах твоих открытых
Безудержная молодость буя,
И пусть несет тебя по миру
Жизнь бурное течение.
И всегда ангел-хранитель
Тебя защищает от беды,
Ты просто умей жизни радоваться
И по нему с улыбкой иди!
***
Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубокорадостным и наполненным Божьим присутствием!
***
Пусть Ангел-Хранитель ночью
Зажжет тебе три свечи...
Первая свеча – за любовь:
Прости ее снова и снова.
Вторая – за доброту,
правду и прямоту...
Третья свеча – оберег
От всех бед и бед.
***
Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!
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