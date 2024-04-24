День ангела 24 апреля: кого и как поздравлять с именинами

24 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 24 апреля

24 апреля 2024 поздравьте с именинами Валентина, Иннокентия, Леонтия, Луку, Николая, Алексея, Савву, Сергея, Фому, Елизавету.

Валентин – латинское имя, означающее "сильный". В детстве нерешителен и несколько робок. Во взрослом возрасте становится положительным, добрым и невероятно подвижным.

Иннокентий — имя пришло к нам из Византии и переводится как "невинный". В детстве мальчик замкнут и покладист. Во взрослом возрасте становится хорошим семьянином.

Леонтий — древнегреческое имя, означающее "львиный". От детства отличается волевым характером. Во взрослом возрасте становится упорным и упорным.

Лука имеет греческие корни и означает "родом из Лукании". В детстве растет самостоятельным и умным мальчиком. Во взрослом возрасте коммуникабельный и веселый.

Николай — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель народов". Как правило, растет спокойным мальчиком. Во взрослом возрасте может похвастаться выдержкой.

Алексей — происходит от древнегреческого имени, означающего "оберегаю". Еще в раннем детстве у мальчика отличаются черты настоящего защитника. Во взрослом возрасте становится отличным собеседником.

Савва — с арамейского языка переводится как "старец". В детстве мальчик добродушен и спокоен. Во взрослом возрасте становится заботливым и преданным мужчиной.

Сергей — имеет латинское происхождение и означает "знатный". В детстве уязвимый мальчик, которого легко обидеть. Во взрослом возрасте становится уравновешенным и спокойным, умеющим за себя постоять.

Фома — на украинский язык можно перевести как "близнец". В детстве у мальчика прекрасное чувство юмора и любит мастерить. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, не стремится к лидерству.

Елизавета — древнееврейское имя, которое означает "что почитает Бога". В детстве это очень активная и непоседливая девочка. Во взрослом возрасте любит привлекать к себе внимание.

День ангела 24 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 24 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

***

Ты верь в жизнь и будь по себе.

Пусть время летит себе, а ты,

Как солнце ранней весной,

Цветы лучи золотые.

И пусть в глазах твоих открытых

Безудержная молодость буя,

И пусть несет тебя по миру

Жизнь бурное течение.

И всегда ангел-хранитель

Тебя защищает от беды,

Ты просто умей жизни радоваться

И по нему с улыбкой иди!

***

Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубокорадостным и наполненным Божьим присутствием!

***

Пусть Ангел-Хранитель ночью

Зажжет тебе три свечи...

Первая свеча – за любовь:

Прости ее снова и снова.

Вторая – за доброту,

правду и прямоту...

Третья свеча – оберег

От всех бед и бед.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!

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