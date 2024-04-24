День ангела 24 квітня: кого та як вітати з іменинами

24 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 24 квітня
24 квітня 2024 року привітайте з іменинами Валентина, Інокентія, Леонтія, Луку, Миколу, Олексія, Саву, Сергія, Фому, Єлизавету.
Валентин — латинське ім'я, яке означає "сильний". В дитинстві нерішучий і дещо боязкий. В дорослому віці стає позитивним, добрим та неймовірно рухливим.
Інокентій — ім'я прийшло до нас з Візантії і перекладається як "невинний". В дитинстві хлопчик замкнутий і поступливий. В дорослому віці стає хорошим сім'янином.
Леонтій — давньогрецьке ім'я, яке означає "левиний". Від дитинства відрізняється вольовим характером. В дорослому віці стає завзятим і наполегливим.
Лука — має грецькі корені і означає "родом з Луканії". В дитинстві росте самостійним і розумним хлопчиком. В дорослому віці комунікабельний і веселий.
Микола — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "переможець народів". Як правило росте спокійним хлопчиком. В дорослому віці може похвалитися витримкою.
Олексій — походить від давньогрецького імені, яке означає "оберігаю". Ще в ранньому дитинстві в хлопчика вирізняються риси справжнього захисника. В дорослому віці стає чудовим співрозмовником.
Сава — з арамейської мови перекладається як "старець". В дитинстві хлопчик добродушний і спокійний. В дорослому віці стає турботливим і відданим чоловіком.
Сергій — має латинське походження і означає "знатний". В дитинстві вразливий хлопчик, якого легко образити. В дорослому віці стає врівноваженим і спокійним, вміє за себе постояти.
Фома — на українську мову можна перекласти як "близнюк". В дитинстві хлопчик має чудове почуття гумору і любить майструвати. В дорослому віці стає доброзичливим, не прагне до лідерства.
Єлизавета — давньоєврейське ім'я, яке означає "та, що шанує Бога". В дитинстві це вкрай активна і непосидюча дівчинка. В дорослому віці любить привертати до себе увагу.
День ангела 24 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!
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