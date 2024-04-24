День ангела 24 квітня: кого та як вітати з іменинами

24 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 24 квітня

24 квітня 2024 року привітайте з іменинами Валентина, Інокентія, Леонтія, Луку, Миколу, Олексія, Саву, Сергія, Фому, Єлизавету.

Валентин — латинське ім'я, яке означає "сильний". В дитинстві нерішучий і дещо боязкий. В дорослому віці стає позитивним, добрим та неймовірно рухливим.

Інокентій — ім'я прийшло до нас з Візантії і перекладається як "невинний". В дитинстві хлопчик замкнутий і поступливий. В дорослому віці стає хорошим сім'янином.

Леонтій — давньогрецьке ім'я, яке означає "левиний". Від дитинства відрізняється вольовим характером. В дорослому віці стає завзятим і наполегливим.

Лука — має грецькі корені і означає "родом з Луканії". В дитинстві росте самостійним і розумним хлопчиком. В дорослому віці комунікабельний і веселий.

Микола — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "переможець народів". Як правило росте спокійним хлопчиком. В дорослому віці може похвалитися витримкою.

Олексій — походить від давньогрецького імені, яке означає "оберігаю". Ще в ранньому дитинстві в хлопчика вирізняються риси справжнього захисника. В дорослому віці стає чудовим співрозмовником.

Сава — з арамейської мови перекладається як "старець". В дитинстві хлопчик добродушний і спокійний. В дорослому віці стає турботливим і відданим чоловіком.

Сергій — має латинське походження і означає "знатний". В дитинстві вразливий хлопчик, якого легко образити. В дорослому віці стає врівноваженим і спокійним, вміє за себе постояти.

Фома — на українську мову можна перекласти як "близнюк". В дитинстві хлопчик має чудове почуття гумору і любить майструвати. В дорослому віці стає доброзичливим, не прагне до лідерства.

Єлизавета — давньоєврейське ім'я, яке означає "та, що шанує Бога". В дитинстві це вкрай активна і непосидюча дівчинка. В дорослому віці любить привертати до себе увагу.

День ангела 24 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 24 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

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