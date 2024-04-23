У Росії пригрозили новими ударами по Україні

Також Москва анонсує "випуск нових зразків озброєння та військової техніки".

Військове командування Російської Федерації погрожує новими ударами по території України. Москва хоче "підвищити інтенсивність" атак.

Про це заявив міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу на колегії міноборони.

"ЗС РФ підвищать інтенсивність ударів по логістичних центрах і базах зберігання західної зброї в Україні", - цинічно заявив Шойгу.

За його словами, Росія збільшуватиме "випуск найзатребуваніших зразків озброєння та військової техніки". Зокрема, він анонсував появу РЗК С-500. Також Шойгу згадав про нібито "зростання бойових можливостей ЗС РФ".

Крім того, очільник російського міноборони заявив, що РФ далі "вирішуватиме поставлені завдання для досягнення цілей "спецоперації" в Україні".

Нагадаємо, раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російським пропагандистам заявив про необхідність продовжувати "СВО". За його словами, Росія більше не робитиме пауз у бойових діях у разі початку переговорів щодо України. Мовляв, довіри до Києва немає.

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