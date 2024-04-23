Синоптикиня повідомила, коли відступлять холоди і до України повернеться тепло

В Україні посеред цього тижня розпочнеться поступове підвищення температури. Втім, швидкого повернення тепла в чекати не варто.

Про це NV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, на погоду впливатимуть атмосферні фронти з південного заходу - тож дощі будуть чергуватися з сонячними проясненнями.

"Типова весняна погода: буде трошки вітру під час проходження атмосферних фронтів. 23 та 26 квітня в денні години переважно без опадів у більшості регіонів. Весняне сонце приємно прогріє приземний шар повітря", - розповіла Птуха.

У середу, 24 квітня, дощитиме у більшості регіонів, а 25-го - лише на правобережній частині України. Водночас стане трохи тепліше: вночі буде +8-13°, вдень - 17-24° тепла. Від 26 квітня дощі припиняться, але місцями опади будуть у північно-східних областях вночі, а вдень - на заході.

Проте повернеться прохолода, але лише на заході. Вночі проти п’ятниці, 25 квітня, місцями 0…-3°, а вдень повітря прогріється до +15°. Тепліше буде на сході і південному сході: вночі +8-13°, вдень +15-21°. В центрі та північ вночі +4-10°, вдень 12-18° тепла.

Вже від 27 квітня заморозки припиняться. Втім, західних і північних областях можливі невеликі дощі. На решті території - без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +10°, а вдень - до +21°. Тим часом до півдня і сходу повернеться тепло: до +13° вночі і до +25° вдень.

Схожий температурний режим зберігатиметься до кінця квітня, зазначає Птуха.

"За розрахунками на сьогоднішній день, надалі не очікується виходу ніяких атмосферних фронтів, переважатиме поле підвищеного тиску, тобто погода без опадів, а температурні значення будуть приблизно в цих межах, або й дещо вищі", - розповіла синоптикиня.

На високогір'ї Карпат ще очікується невеликий мокрий сніг 24−25 квітня. Температура вночі 0-5°, вдень - до +5°.

Як повідомлялося, Україну накрив потужний циклон. Цього тижня переважатиме мокра погода, а місцями - можливі заморозки.

Нагадаємо, що минулого тижня українські гори засипало квітневим снігом. Зокрема, засніжило на горі Піп Іван Чорногорський.

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