Погодний апокаліпсис: Україну накрив потужний циклон, що це означає

Синоптики попередили про погіршення погодних умов. Дощі не оминуть жоден регіон. Цього тижня в Україні переважатиме мокра погода, а місцями можливі заморозки.

Яка ж погода очікується в Україні 22-28 квітня та чи побачимо ми сонечко цього тижня, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Прогноз погоди в Україні на 22-28 квітня 2024 року

22-28 квітня в Україні пануватиме циклон, тож готуємо парасольки. Початок тижня виявиться теплим лише на сході, де повітря прогріється до плюс 20-22. А ось у західних областях місцями можливі невеликі нічні заморозки.

У вівторок опади візьмуть невелику паузу і повернуться вже наступного дня. Напередодні вихідних температура почне плавно підвищуватися. У результаті найтеплішим днем виявиться неділя. У всіх регіонах нарешті буде зафіксовано приємні плюс 20 і вище. Проте за сім днів відбудеться багато перепадів температури, а дощі стануть звичним явищем, повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

“У південних та східних регіонах збережеться переважно аномально тепла погода. У той же час, на західні та північні області поширяться холодні повітряні маси і тут буде помітно менше сонячних днів. У нічні години на правобережжі відзначатимуться заморозки. Крім того, циклонічна діяльність та атмосферні фронти істотно вплинуть на погоду в низці областей. Дощі в окремі дні супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру”, — зазначив він.

Столицю накрив циклон

Сподіваємося, що погода не накоїть лиха і буде більш лагідною ніж цими вихідними у столиці, адже Київ накрив потужний циклон. У столиці навіть оголосили “жовтий” рівень небезпеки. Через сильні пориви вітру одразу в кількох районах столиці попадали дерева, які пошкодили автотранспорт. Рятувальники за допомогою бензоріза вивільнили машину та розчистили дорогу. Також дерева, що впали, пошкодили легкові авто на Борщагівці.

“Продовжуємо ліквідовувати наслідки негоди. За останні кілька годин рятувальники столиці залучались до ліквідації наслідків негоди у двох районах міста. Солом'янський район: о 10:25 на вулиці Генерала Геннадія Воробйова сталося падіння дерева на два автомобілі. Рятувальники оперативно вивільнили автомобілі з використанням бензопили. Печерський район: о 10:36 надійшла інформація про падіння дерева на вулиці Бастіонній. Рятувальники швидко очистили проїжджу частину. На щастя, ніхто не постраждав. Ми просимо громадян бути пильними. Ваша уважність може зберегти життя. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101”, — повідомили у ДСНС Києва.

У Львові через негоду було оголошено II рівень небезпеки — “помаранчевий”. В Telegram-каналах з’явилося відео того, як на вихідних Львів засипало градом.

В свою чергу синоптикиня Наталія Птуха також зазначила, що цього тижня в Україні зберігатиметься мокра погода, але інколи виглядатиме сонечко. Однак місцями в південних та західних регіонах можливі заморозки на ґрунті.

“Цього тижня циклон над Україною приніс чимало опадів. Дощі накрили переважно західні, північні і частково центральні області. При цьому у південно-східних регіонах температура перевищувала норму. З понеділка опади не підуть з України. Очікується надходження атмосферних фронтів. Наступного тижня в нічні години температура коливатиметься від 2°C до 7°C тепла. Дещо тепліше буде по південно-східній частині України — там до +12°C, а в денні години +8-13°C. Знову ж таки, дещо тепліше буде по лівобережжю – від +15°C до +20°C”, — розповіла Птуха.

22 квітня дощитеме

У понеділок, 22 квітня, у північній частині країни, західних, південних та центральних областях пройдуть дощі, на крайньому заході місцями з мокрим снігом. У східних областях переважно без опадів. Вітер вночі та вранці південно-західний, 7-12 м/с, у центральних, східних та північних областях, пориви, 15-20 м/с; вдень змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, у західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +13...+18 °С, у західних областях 8...13 вище нуля.

23 квітня можливі грози

У вівторок, 23 квітня, у центральних, північних та східних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, можливі грози. У західній та південній частині без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С. У західних областях вночі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до -5 °С, вдень 11…16 вище нуля.

24 квітня погода мінлива

У середу, 24 квітня у західних областях та на півночі країни очікуються дощі, подекуди з грозами. В решті регіонів України без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +17…+22 °С, у Криму до 26 °С тепла, у західних областях +8…+13 °С.

25 квітня без істотних опадів

У четвер, 25 квітня, у східних та західних областях очікуються дощі, в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі прогріється до +6…+11 °С, вдень 15…21°С тепла; у південних, центральних та східних областях вночі +9…+14 °С, вдень 20…25 °С вище нуля.

26 квітня вітряно

У п'ятницю, 26 квітня, на більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується на Правобережжі +3...+8 °С, на Лівобережжі 10...15 вище нуля. Вдень максимальна температура складе на Лівобережжі +17…+22 °С, на Правобережжі 10…15 °С тепла.

Погода на вихідних 27-28 квітня

У суботу, 27 квітня, вночі у північних областях та місцями у західній частині України пройдуть дощі. На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -3 °С; вдень +16...+21 °С. У неділю, 28 квітня, істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень 17...23 °С вище нуля, у Криму до 27 °С тепла.

Погода у столиці 22 квітня

На Київщині сьогодні, 22-го квітня, хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі по області місцями пориви вітру 15-18 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень — 10-15° вище нуля. У Києві вночі +4+6°, вдень 12-14° вище нуля.

Квітневий сніг

Нагадаємо, що минулого тижня українськи гори засипало квітневим снігом. Зокрема, засніжило на горі Піп Іван Чорногорський, що на межі Івано-Франківщини та Закарпаття, та у горах Буковини. Вхурделило і у Чернівецької області. А все через циклон з Балкан, який приніс дощ, місцями мокрий сніг і заморозки у західних, північних, східних і центральних областях України.

Ось така примхлива погода буває в Україні, але сподіваємося, що у ваших родинах завжди буде тепло і без опадів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОГОДНИЙ АПОКАЛІПСИС: Україну накрив потужний циклон!

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