Апокалипсис: Украину накрыл мощный циклон, что это означает

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Дожди не минуют ни один регион. На этой неделе в Украине будет преобладать мокрая погода, а местами возможны заморозки.

Какая же погода ожидается в Украине 22-28 апреля и увидим ли мы солнышко на этой неделе, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Прогноз погоды в Украине на 22-28 апреля 2024 года.

22-28 апреля в Украине будет царить циклон и готовим зонтики. Начало недели окажется теплым только на востоке, где воздух прогреется до плюс 20-22. А вот в западных областях местами возможны небольшие ночные заморозки.

Во вторник осадки примут небольшую паузу и вернутся уже на следующий день. В преддверии выходных температура начнет плавно повышаться. В результате самым теплым днем окажется воскресенье. Во всех регионах наконец-то будут зафиксированы приятные плюс 20 и выше. Однако через семь дней произойдет много перепадов температуры, а дожди станут привычным явлением, сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

В южных и восточных регионах сохранится преимущественно аномально теплая погода. В то же время на западные и северные области распространятся холодные воздушные массы и здесь будет заметно меньше солнечных дней. В ночные часы на правобережье будут отмечаться заморозки. Кроме того, циклоническая деятельность и атмосферные фронты существенно повлияют на погоду в ряде областей. Дожди в отдельные дни будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра”, — отметил он.

Столицу накрыл циклон

Надеемся, что погода не натворит бед и будет более кротким, чем в эти выходные в столице, ведь Киев накрыл мощный циклон. В столице даже объявили "желтый" уровень опасности. Из-за сильных порывов ветра сразу в нескольких районах столицы попадали деревья, повредившие автотранспорт. Спасатели с помощью бензореза высвободили машину и расчистили дорогу. Также упавшие деревья повредили легковые авто на Борщаговке.

“Продолжаем ликвидировать последствия ненастья. За последние несколько часов спасатели столицы привлекались к ликвидации последствий непогоды в двух районах города. Соломенский район: в 10:25 на улице Генерала Геннадия Воробьева произошло падение дерева на два автомобиля. Спасатели оперативно высвободили автомобили с использованием бензопилы. Печерский район: в 10.36 поступила информация о падении дерева на улице Бастионной. Спасатели быстро очистили проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. Мы просим граждан быть бдительными. Ваша внимательность может сберечь жизнь. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101”, — сообщили в ГСЧС Киева.

Во Львове из-за непогоды был объявлен II уровень опасности — "оранжевый". В Telegram-каналах появилось видео того, как в выходные Львов засыпало градом.

В свою очередь синоптикиня Наталья Птуха также отметила, что на этой неделе в Украине будет сохраняться мокрая погода, но иногда будет выглядеть солнышко. Однако местами в южных и западных регионах возможны заморозки на почве.

“На этой неделе циклон над Украиной принес немало осадков. Дожди покрыли преимущественно западные, северные и частично центральные области. При этом в юго-восточных регионах температура превышала норму. С понедельника осадки не уйдут из Украины. Ожидается поступление атмосферных фронтов. На следующей неделе в ночные часы температура будет колебаться от 2 до 7°C тепла. Несколько теплее будет по юго-восточной части Украины — там до +12°C, а в дневные часы +8-13°C. Опять же, кое-что теплее будет по левобережью – от +15°C до +20°C”, — рассказала Птуха.

Погода в Украине в понедельник 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, в северной части страны, западных, южных и центральных областях пройдут дожди, по крайней мере местами с мокрым снегом. В восточных областях преимущественно без осадков. Ветер ночью и утром юго-западный, 7-12 м/с, в центральных, восточных и северных областях, порывы, 15-20 м/с; днем переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, в западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3°С; днем +13...+18 °С, в западных областях 8...13 выше нуля.

Погода в Украине во вторник 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, в центральных, северных и восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. В западной и южной части без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +14…+19 °С. В западных областях ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -5 ° С, днем 11...16 выше нуля.

Погода в Украине в среду 24 апреля

В среду, 24 апреля, в западных областях и на севере страны ожидаются дожди, кое-где с грозами. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днем +17…+22 °С, в Крыму до 26 °С тепла, в западных областях +8…+13 °С.

Погода в Украине в четверг 25 апреля

В четверг, 25 апреля, в восточных и западных областях ожидаются дожди, в остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью прогреется до +6…+11°С, днем 15…21°С тепла; в южных, центральных и восточных областях ночью +9…+14 °С, днем 20…25 °С выше нуля.

Погода в Украине в пятницу 26 апреля

В пятницу, 26 апреля, на большей части территории страны пройдут дожди, иногда с грозами. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на Правобережье +3...+8 °С, на Левобережье 10...15 выше нуля. Днем максимальная температура составит на Левобережье +17…+22 °С, на Правобережье 10…15 °С тепла.

Погода на выходных 27-28 апреля

В субботу, 27 апреля, ночью в северных областях и местами в западной части Украины пройдут дожди. На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 °С; днем +16...+21°С. В воскресенье, 28 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11°С, днем 17...23°С выше нуля, в Крыму до 27°С тепла.

Погода в столице 22 апреля

В Киевской области сегодня, 22-го апреля, облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью по области местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем — 10-15° выше нуля. В Киеве ночью +4+6°, днем 12-14° выше нуля.

Апрельский снег

Напомним, что на прошлой неделе украинские горы засыпало апрельским снегом. В частности, заснежило на горе Пип Иван Черногорский на границе Ивано-Франковщины и Закарпатья и в горах Буковины. Похудело и в Черновицкой области. А все из-за циклона из Балкан, который принес дождь, местами мокрый снег и заморозки в западных, северных, восточных и центральных областях Украины.

Вот такая капризная погода бывает в Украине, но надеемся, что в ваших семьях всегда будет тепло и без осадков.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОГОДНЫЙ АПОКАЛИПСИС: Украину накрыл мощный циклон!

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