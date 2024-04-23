Синоптик сообщила, когда отступят холода и в Украину вернется тепло

В Украине на этой неделе начнется постепенное повышение температуры. Впрочем, быстрого возвращения тепла ждать не стоит.

Об этом NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, на погоду будут влиять атмосферные фронты с юго-запада — дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями.

"Типовая весенняя погода: будет немного ветра во время прохождения атмосферных фронтов. 23 и 26 апреля в дневные часы преимущественно без осадков в большинстве регионов. Весеннее солнце приятно прогреет приземной слой воздуха", — рассказала Птуха.

В среду, 24 апреля, будет дождь в большинстве регионов, а 25-го только на правобережной части Украины. В то же время, станет немного теплее: ночью будет +8-13°, днем — 17-24° тепла. С 26 апреля дожди прекратятся, но местами осадки будут в северо-восточных областях ночью, а днем на западе.

Однако вернется прохлада, но только на западе. Ночью в пятницу, 25 апреля, местами 0…-3°, а днем воздух прогреется до +15°. Теплее будет на востоке и юго-востоке: ночью +8-13°, днем +15-21°. В центре и севере ночью +4-10°, днем 12-18° тепла.

Уже с 27 апреля заморозки прекратятся. Впрочем, в западных и северных областях возможны небольшие дожди. На остальной территории — без осадков. Ночью столбики термометров покажут +10°, а днем – до +21°. Тем временем к югу и востоку вернется тепло: до +13° ночью и до +25° днем.

Похожий температурный режим будет сохраняться до конца апреля, отмечает Птуха.

"По расчетам на сегодняшний день, в дальнейшем не ожидается выхода никаких атмосферных фронтов, будет преобладать поле повышенного давления, то есть погода без осадков, а температурные значения будут примерно в этих пределах, или несколько выше", — рассказала синоптик.

На высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег 24-25 апреля. Температура ночью 0-5°, днем – до +5°.

Как сообщалось, Украина накрыла мощный циклон. На этой неделе будет преобладать мокрая погода, а местами возможны заморозки.

Напомним, что на прошлой неделе украинские горы засыпало апрельским снегом. В частности, заснежило на горе Пип Иван Черногорский.

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