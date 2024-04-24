В Одесі лунають потужні вибухи (фото)

У середу зранку, 24 квітня, в Одесі сталися потужні вибухи. Гучно було кілька разів. Після вибухів над містом здійнявся дим.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

"В Одесі було чутно звуки вибухів", - повідомило "Суспільне".

Тим часом видання "Думская" інформувало, що гучних і потужних вибухів було кілька. Після цього у небо над містом піднявся дим.

Місцева влада наразі вибухів не коментувала. Керівник ОВА Олег Кіпер закликав перебувати в укриттях: "Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

Після вранішніх вибухів над Одесою здійнявся чорний дим. Фото: Телеграм-канал "Одесса INFO".

Тривога в Одеській області тривала від 06:57 до 07:33. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку у областях, де оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, місцеві одеські ЗМІ повідомили, що після сильних вибухів частина Одеси залишилася без світла. Офіційної інформації наразі немає.

Читайте також: