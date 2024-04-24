Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що негайно підпише законопроект про допомогу Україні, як тільки документ надійде до Білого дому з Сенату.

Також читайте Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом США законопроекту про допомогу Україні

Про це йдеться у повідомленні пресслужбі Адміністрації президента США.

"Я підпишу цей законопроект і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня", - зазначив президент США.

Байден відзначив важливість обʼєднання зусиль республіканців та демократів у Конгресі для відповіді "на заклик історії в цей критичний момент перелому".

"Конгрес ухвалив мій закон, щоб зміцнити нашу національну безпеку та надіслати світові повідомлення про силу американського лідерства: ми рішуче виступаємо за демократію та свободу, проти тиранії та гноблення", - цитує Байдена Білий дім.

Також він заявив, що існує нагальна потреба почати постачання допомоги Україні.

"Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін", - додав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроект, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі пояснили, як розподілятимуть допомогу для України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.