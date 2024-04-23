Портников назвав причини, чому США нарешті проголосували за допомогу Україні

Можливо, якби не було атаки Ірану на Ізраїль, Конгрес і далі міг би зволікати з ухваленням питання ще кілька тижнів чи місяців.

Є дві причини того, чому Палата представників США нарешті схвалила виділення допомоги Україні. Перша з них – підтримка експрезидентом Дональдом Трампом спікера та можливості допомоги Україні. Друга – складна геополітична ситуація у зв'язку з атакою Ірану на Ізраїль.

Таку думку політичний аналітик, публіцист Віталій Портников висловив в інтерв’ю виданню Oboz.ua.

Ситуація з ухваленням Палатою представників 61 млрд дол. на військову та економічну допомогу Україні прискорилася саме зараз через появу двох складників.

Що вплинуло на ухвалення допомоги від США

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"Перша складова – підтримка Дональдом Трампом спікера й можливості допомоги Україні, про що колишній президент говорив, мовляв, ми не можемо дозволити, щоб Україна впала, ми маємо дати гроші в кредит. І таким чином спікер нібито не виступав проти публічної позиції претендента на посаду президента США. Хай навіть його прихильники у Палаті представників продовжували дотримуватися іншої позиції. Стало зрозуміло, що він не проти", – пояснив Портников.

Він зазначив, що Трамп завжди спирається на настрої свого потенційного електорату і вважає, що відмова від підтримки України принесе гірший результат, ніж підтримка.

Окрім того, ситуація з ухваленням допомоги іноземним державам, яку спікер Майк Джонсон розділив на кілька законопроєктів, могла прискоритися у зв'язку з атакою Ірану на Ізраїль. Після цієї атаки стало ясно, що з геополітичного погляду ситуація є досить складною.

"Можливо, якби цієї атаки не було, Конгрес і далі міг би зволікати з ухваленням питання ще кілька тижнів чи місяців. Це теж важливий чинник, тому що поки тривали виключно бої в Секторі Гази і пошук шляхів виходу з цієї ситуації, Конгрес і про допомогу Ізраїлю вже не дуже думав. Або вважав, що немає ніякого значення, коли її буде ухвалено, тому що це не принципове питання. Зараз, як ми бачимо, ситуація є набагато більш очевидною у світі", – пояснив політичний аналітик.

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Як на допомогу для України вплинула внутрішня ситуація в Республіканській партії

На історію з допомогою значно вплинули і внутрішні взаємини у Республіканській партії. Весь цей час багатьом здавалося, що Джонсон даремно зволікає, що йому достатньо тільки поставити питання на голосування – і воно отримає більшість голосів. Також здавалося, що проблема тільки в небажанні спікера ставити питання допомоги на голосування, а що він таким чином підіграє Трампу.

Портников наголосив, що ситуація в Республіканській партії важка. Голосування за законопроєкт продемонструвало, що більшість лідерів партії, голів комітетів, відомих конгресменів підтримали допомогу Україні. А всі ті люди, яких можна назвати новими обличчями партії, які орієнтуються на Трампа, проголосували проти. На жаль для України, сьогодні вони у більшості.

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"Тому це голосування, за великим рахунком, провальне для Республіканської партії. Тобто напередодні виборів президента усередині партії відсутня єдність. Майк Джонсон щосили намагався запобігти цій ситуації. При цьому він вважав, що результатом цього може бути його власна відставка з посади спікера Палати представників", – розповів публіцист.

Чому Джонсон не ставив на голосування допомогу для України

Тож, додав він, тепер можна краще зрозуміти позицію Джонсона, якщо він знав про усі ці настрої. Тобто спікеру потрібно було піти на особистий ризик, на ризик демонстрації розбіжностей у Республіканській партії, можливої відставки і можливої конфронтації з Трампом.

Портников зазначив, що певною мірою Джонсон увесь цей час був не проти пакета допомоги для України.

"Перший ризик – конфронтація з Трампом, його ніби було усунуто. Можливо, усунуто й ризик відставки, ми ще це побачимо. І залишався тільки третій ризик – демонстрація розбіжностей серед республіканців, та очевидно, що це був той ризик, на який він уже був згодний піти, враховуючи ситуацію з Україною, Ізраїлем та ситуацію з Трампом", – оцінив політичний оглядач.

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