"Ювентус" програв "Лаціо", але вийшов до фіналу Кубка Італії (відео)

Поразка в матчі-відповіді не завадила туринцям продовжити боротьбу в турнірі.

"Ювентус" на виїзді поступився "Лаціо" у поєдинку-відповіді півфіналу Кубка Італії. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершилася з рахунком 2:1 .

У першому матчі туринський гранд на домашній арені розібрався з "орлами" (2:0), тому перед підопічними Ігоря Тудора стояло завдання надолужити втрачене.

На старті гри римлянам вдалося забити – Валентін Кастельянос завдав точного удару на 12-й хвилині.

Одразу після перерви "Лаціо" відзначився вдруге та зрівняв рахунок у двоматчевій дуелі – Кастельянос на 48-й хвилині оформив дубль. В обох випадках аргентинському форварду асистував Луїс Альберто.

Проте завоювати путівку до фіналу римському клубу не вдалося. На 83-й хвилині "Ювентус" відіграв один м'яч, який у підсумку став вирішальним – Аркадіуш Мілік забив після передачі Тімоті Веа.

Огляд матчу "Лаціо" – "Ювентус"

Таким чином, "Стара синьйора" вийшла до фіналу Кубка Італії. У вирішальному матчі турніру команда Массімільяно Аллегрі зіграє з переможцем пари "Фіорентина" – "Аталанта". Перший поєдинок закінчився домашньою перемогою "фіалок" з рахунком 1:0, гра у відповідь відбудеться у середу, 24 квітня.

Фінальний матч Кубка Італії заплановано на 15 травня.

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