"Ювентус" разобрался с "Лацио" в первом матче полуфинала Кубка Италии (видео)

Ответный матч состоится 23 апреля в Риме.
"Ювентус" на домашней арене обыграл "Лацио" в первом матче полуфинала Кубка Италии. Поединок в Турине завершился со счетом 2:0.
До перерыва команды не смогли распечатать ворота друг друга. На старте второго тайма "бьянконери" вышли вперед – на 50-й минуте точный удар нанес Федерико Кьеза.
На 64-й минуте подопечные Массимильяно Аллегри забили второй мяч. Его автором стал Душан Влахович.
Обзор матча "Ювентус" – "Лацио"
Ответный матч между "Лацио" и "Ювентусом" состоится 23 апреля в Риме.
Во втором полуфинале Кубка Италии сразятся "Фиорентина" и "Аталанта". Матчи запланированы на 3 и 24 апреля.
Следующий матч "Ювентус" сыграет 7 апреля с "Фиорентиной" в Серии А. Днем ранее "Лацио" проведет дерби с "Ромой" в чемпионате Италии.
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