"Ювентус" разобрался с "Лацио" в первом матче полуфинала Кубка Италии (видео)

"Ювентус" на домашней арене обыграл "Лацио" в первом матче полуфинала Кубка Италии. Поединок в Турине завершился со счетом 2:0 .

До перерыва команды не смогли распечатать ворота друг друга. На старте второго тайма "бьянконери" вышли вперед – на 50-й минуте точный удар нанес Федерико Кьеза.

На 64-й минуте подопечные Массимильяно Аллегри забили второй мяч. Его автором стал Душан Влахович.

Обзор матча "Ювентус" – "Лацио"

Ответный матч между "Лацио" и "Ювентусом" состоится 23 апреля в Риме.

Во втором полуфинале Кубка Италии сразятся "Фиорентина" и "Аталанта". Матчи запланированы на 3 и 24 апреля.

Следующий матч "Ювентус" сыграет 7 апреля с "Фиорентиной" в Серии А. Днем ранее "Лацио" проведет дерби с "Ромой" в чемпионате Италии.

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