Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: подробности

В регионе почти два часа продолжалась воздушная тревога.

В среду утром, 3 апреля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом работала ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня утром при отражении воздушной атаки наши силы ПВО сбили один БпЛА "Шахед" в пределах Хмельницкой области", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Тюрина, пострадавших среди гражданского населения нет. Кроме того, информация о повреждениях не поступала.

Как сообщалось, в Хмельницкой области с 04:14 до 06:10 звучали сирены. ПС предупреждали об угрозе ударных БПЛА. Мониторинговые каналы информировали, что в Хмельницкой области работает ПВО.

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