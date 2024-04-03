Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи: подробиці

В регіоні майже дві години тривала повітряна тривога.

У середу зранку, 3 квітня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вранці під час відбиття повітряної атаки наші сили ППО збили один БпЛА "Шахед" в межах Хмельницької області", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

За словами Тюріна, постраждалих серед цивільного населення немає. Крім того, інформація про пошкодження не надходила.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області від 04:14 до 06:10 лунали сирени. ПС попереджали про загрозу ударних БпЛА. Моніторингові канали інформували про те, що в Хмельницькій області працює ППО.

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