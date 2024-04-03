В Україні сотні населених пунктів залишилися без світла: що відомо

Відключення електроенергії сталися через негоду і обстріли росіян.

Станом на ранок 3 квітня в Україні знеструмлено 337 населених пунктів. Енергетики працюють, аби якнайшвидше повернути світло.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Відключення світла сталися низці регіонів: у Київській області знеструмлено 180 населених пунктів, у Чернігівській - 58, у Житомирській - 48, у Хмельницькій - 22, у Дніпропетровській - 20, у Черкаській - 5, у Кіровоградській - 4.

Зазначається, що у Харкові протягом минулої доби застосовувалися графіки погодинних відключень: знеструмлювалися близько 230 тисяч споживачів. Графіки також застосовували і сьогодні зранку: було відключено 115 тисяч абонентів.

В міністерстві наголошують, що в інших областях країни обмежень споживачів не планується, дефіциту електроенергії не передбачається. Енергосистема країни працює стабільно та збалансовано.

Крім того, внаслідок російських обстрілів знеструмлювалися повітряні лінії у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Як повідомлялося, Міненерго випустило важливу заяву після масованих ударів РФ по об'єктах енергетики. Зокрема, відомство закликало українців, представників ЗМІ, влади і приватних компаній не розголошувати важливу інформацію про стан енергетичної системи.

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