Експерт песимістично оцінив удари по російських НПЗ: в чому проблема

У Росії не припиняються удари по НПЗ.

Росію проти ночі вівторка 2 квітня знову атакували безпілотники. Цього разу під удар потрапив завод з виробництва дронів-камікадзе "Шахед".

Удари по НПЗ прокоментував в ефірі телемарафону авіаційний експерт Валерій Романенко.

"Загалом зрозуміло, чим наносили удар, і це мене трохи розчарувало... Я очікував, що це буде все ж таки безпілотник, а це – перероблений легкомоторний літак, дистанційно керований. Це засіб набагато дорожчий... нам важко буде налагодити їх великомасштабне серійне виробництво", - розповів експерт.

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При цьому він зазначив, що удар по НПЗ в Нефтекамську обійшовся росіянам в рази більше, ніж було затрачено ресурсів українською стороною,.

"А от по НПЗ в Єлабузі – це "явний промах", - підсумував Романенко.

Нагадаємо, один з найбільших НПЗ Росії з обсягом переробки 16,2 млн т нафти на рік атакували

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