Експерт песимістично оцінив удари по російських НПЗ: в чому проблема

У Росії не припиняються удари по НПЗ.
Росію проти ночі вівторка 2 квітня знову атакували безпілотники. Цього разу під удар потрапив завод з виробництва дронів-камікадзе "Шахед".
Удари по НПЗ прокоментував в ефірі телемарафону авіаційний експерт Валерій Романенко.
"Загалом зрозуміло, чим наносили удар, і це мене трохи розчарувало... Я очікував, що це буде все ж таки безпілотник, а це – перероблений легкомоторний літак, дистанційно керований. Це засіб набагато дорожчий... нам важко буде налагодити їх великомасштабне серійне виробництво", - розповів експерт.
При цьому він зазначив, що удар по НПЗ в Нефтекамську обійшовся росіянам в рази більше, ніж було затрачено ресурсів українською стороною,.
"А от по НПЗ в Єлабузі – це "явний промах", - підсумував Романенко.
Нагадаємо, один з найбільших НПЗ Росії з обсягом переробки 16,2 млн т нафти на рік атакували