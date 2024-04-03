В Альпах розбився гелікоптер – є жертви

У швейцарських Альпах 2 квітня розбився гелікоптер, який перевозив гіда та пасажирів до гірського пункту висадження лижників, – три людини загинули, ще троє постраждали.

Про це пише AP.

Влада розпочала розслідування, щоб з'ясувати, чому легкий вертоліт комунального призначення вилетів із зони посадки поблизу 3668-метрової вершини Петіт Комбін на південному заході Швейцарії.

У поліції кантону Вале заявили, що в цьому районі задіяли сім рятувальних вертольотів, щоб допомогти витягти двох людей, які перебували на борту, та доставити їх до найближчої лікарні.

Розслідуванням займається федеральна прокуратура разом з регіональною та національною поліцією Швейцарії.

Нагадаємо, на Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років, який спричинив масштабні руйнування, є жертви та понад 50 постраждалих (відео).

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