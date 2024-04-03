В Альпах разбился вертолет – есть жертвы

В швейцарских Альпах 2 апреля разбился вертолет, перевозивший гида и пассажиров в горный пункт высадки лыжников – три человека погибли, еще трое пострадали.

Об этом пишет AP.

Власти начали расследование, чтобы выяснить, почему легкий вертолет коммунального назначения вылетел из зоны посадки возле 3668-метровой вершины Петит Комбин на юго-западе Швейцарии.

В полиции кантона Вале заявили, что в этом районе задействовали семь спасательных вертолетов, чтобы помочь вытащить находившихся на борту двух человек и доставить их в ближайшую больницу.

Расследованием занимается федеральная прокуратура вместе с региональной и национальной полицией Швейцарии.

Напомним, на Тайване произошло самое мощное землетрясение за последние 25 лет, которое повлекло за собой масштабные разрушения, есть жертвы и более 50 пострадавших (видео).

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